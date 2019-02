ISISe pruut ei mõista, mida ta valesti tegi ja tahaks nüüd Suurbritanniasse tagasi tulla 

„Sa aitasid neid. Aitasid inimesi, kes on Suurbritannia vaenlased,“ ei suuda ajakirjanik noore naisega rääkides emotsioone tagasi hoida. Ta üritab Shamimale selgitada, et 15aastasena ISISe rüppe põgenenud Londoni koolitüdruk oli terrorirühmituse jaoks suur propagandavõit – umbes nii, et näete, isegi Lääne metropolist tulevad noored tüdrukud vabatahtlikult siia võitlejate pruudiks!

Reporter annab Shamimale võimaluse vabandada selle eest, et ISISe rünnakutes on hukkunud mitmeid britte, tuues näiteks mehed, naised ja lapsed, kes said surma Manchesteri terrorirünnakus. „Ma tegelikult ei teadnud, et seal olid lapsed... Ma arvan küll, et on vale, et süütud inimesed surma said,“ räägib Shamima. „See on ikka teine asi, kui üks sõdur sind tulistab ja sa tapad ta, enesekaitseks. Aga tappa naisi ja lapsi, just nagu naisi ja lapsi ka siin Baghuzis...“ Tema arvab, et see on kahepoolne asi. Nii nagu pommitatakse praegu ISISe viimaseid külasid, leidis tema, et Manchesteri rünnak oli ISISe vastulöök tagakiusamisele.

„Ma ei ole ikka veel kuulnud, et sa oleksid kellegi ees vabandanud,“ toob ajakirjanik esile seda, et tüdruk näib justkui terrorirünnakuid õigustavat. „Okei, jaa, mul on kahju kõigist peredest, kes kaotasid oma mehed või pojad või vennad ja kõigist meestest, kes kaotasid oma naised ja lapsed,“ vastab Shamima mõnevõrra vastumeelselt. „Polnud nende suhtes õiglane. Nemad kellegagi ei sõdinud, nad ei teinud kahju. Aga kahju ei teinud ka mina ega teised naised, keda nüüd Baghuzis tapetakse,“ lisab ta.

„Aga minu meelest sa eksid,“ vastab reporter. „Sa siiski tegid kahju, sest aitasid seda jubedat režiimi. Sina ju liitusid nendega, toetasid neid, sinust sai nende reklaamtüdruk!“

Shamima vaidleb vastu. Tema endast oma sõnul ise reklaamnägu ei teinud, see polnud tema soov. Ta ei oska või ei taha suuremat pilti näha. Või üritab sellist muljet jätta. „See, et mina lihtsalt sinna lähen ja olen koduperenaine ja istun niisama kodus ja nemad hoolitsevad minu eest, see ei ole ju tegelikult mingil viisil nende aitamine. Nagu, ma ei maksa nende kuulide eest, ma ei maksa nende väljaõppe eest.“

Suurbritannia kavatseb praeguseks 19aastase naise kodakonsuse talt ära võtta. Tema tahaks aga naasta ja rahulikult oma vastsündinud poega seal kasvatada. Eelmisel nädalal põgenes ta kõnealusest Baghuzi külast ja suundus pagulaslaagrisse, kus ta ka lapse sünnitas. Olukord on keeruline, kuna briti kodanikule sündinud laps, kes sündis enne vanema kodakonsuse kaotamist, on seaduse järgi ise ikka briti kodanik. Kui briti võimud tahaksid kodakonsust ära võtta ka Shamima lapselt, peaksid nad kuidagi tõestama, et vastsündinu on riigile ohtlik. Põhimõtteliselt võib Bangladeshi päritolu Shamima taotleda kodakonsust seal, kuid ta pole Bangladeshis sündinud ega seda maad oma silmaga näinudki. Shamimal on õigus otsus edasi kaevata. Ta väidab nüüd, et oli noor ja naiivne, kuid samas ütles varem, et ei kahetse Süüriasse minekut.