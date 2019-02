Kannapööre tööelus: kas vaid julgetele? 

Töötukassa karjäärinõustaja Lemme-Getter Bogatkin on kannapöörde tööelus ise läbi teinud, kui siirdus meediavaldkonnast tööle karjäärinõustajaks. Tegelikult oleks ta meelsasti jätkanud küll meedias, kuid ta ei leidnud piisava koormusega tööpakkumisi. Bogatkin püüdis haaret laiendada ning pakkus end tööle ka reklaamiagentuuridesse, kuid sealgi ei sujunud töö nii hästi, kui oleks võinud. Bogatkini sõnul oli ta ühel hetkel fakti ees, et tuleb mõelda plaan C ja D peale.