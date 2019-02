Seisukoht | Poliitik, lase inimene endast välja! 

Minu eesmärk oli „Poliitköögis“ tuua inimene poliitiku tagant välja. Endise poliitikaajakirjanikuna täheldan inimeste seas üha enam trotsi, et poliitika on muutunud inimkaugeks. Et on ärakäiatud plaadid, päheõpitud jutupunktid ja pidev ärategemine. Ent katsu sa poosetada, kui sul sibulahakkimisest pisarad jooksevad!

Võib ju öelda, et kogu elu on palagan, ainult lavad on erinevad. Millist neist usalda, on muidugi iga esineja (ka poliitiku) enda valida. Kõik lavad polegi ühesugused. Ent eriti poliitikuil ei maksa jätta muljet, nagu nende elu oleks kõrge parnass ja teiste teemadega, näiteks meelelahutuslikega, tegelemine oleks madal. Paraku aga jääb just selline tunne, seirates erakondade ühisavaldust ühe meediategelase suhtes.