Juhtkiri Juhtkiri | Danske ees, Swedbank järel? ohtuleht.ee , täna, 17:12 Jaga:

Uudis Eesti finantsinspektsiooni ettekirjutusest, mis keelustas Danske panga filiaali tegevuse Eestis, polnud päevagi vana, kui taas kerkis üles küsimus, kui palju musta raha on siinmail tegelikult läbi käinud. Seekord on löögi all aga meie suurim pank Swedbank, kelle suhtes on Rootsi meedia tõstatanud tõsise kahtlustuse, et pangast on Balti harukontorite kaudu läbi käinud 5,8 miljardit dollarit kahtlast raha.