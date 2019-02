TMW emand Helen Sildna skeemitab endiselt: suur arve ikka maksmata 

Eesti Konjunktuuriinstituut tegi Tallinn Music Weekile möödunud suvel majandusliku mõju uuringu. “Eesti konjunktuuriinstituudile on tõepoolest üks summa veel maksmata, sest pole olnud võimalust,” tunnistab Sildna “Pealtnägijale” antud intervjuus.

Eesti Konjunktuuriinstituudile üles jäänud võlg on seda üllatavam, et tegelikult soovis ja andis Sildna firmale 6000 eurot majandusanalüüsi tellimiseks kultuuriministeerium. Instituut tegi uuringu ära, aga raha selle eest pole sügisest saati saanud.

Marje Josingu jaoks on see kui teooriatunnis õpitu praktikas kogemine. Eelmise aasta kevadel kaardistas ta Eesti loomemajanduse kitsaskohti ning domineeriv mure oli Sildna sarnaste projektipõhiste ettevõtete rahaline ebakindlus.

“Probleem on see, et kaetakse vanu võlgu uue projektide rahadega. Saadakse riigilt uus raha, sellega kaetakse eelmiseid võlgu. See on üks hetk nagu lastemäng, et muusika katkeb, üks tool jääb puudu. Kui kuskilt mingit finantseerimist ei tule, siis ei saagi võlgu ära maksta,” räägib Josing.

“Tegelikult on see ettevõtte enda asi, kuidas ta oma rahavoogu planeerib. Kas ta saab uue projekti rahadest maksta vanu võlgu, või kuidas see käib. Aasta lõpuks tuleb ju kõik kokku ja peaasi, et firmad saavad makstud. Kuidas firmas endal see cash-flow planeerimine on tehtud, seda tuleb lihtsalt vaadata, kuidas optimaalne on,” arvab aga Sildna.

Sildna sõnul on tema esmane prioriteet saadud tuludest maksta ära oma ettevõtete töötajate palgad ning siis alles mõelda arvete maksmisele. “Iseendaga käitun nii, et mis on absoluutne miinimum, mis on hädavajalik, et omaenda kohustused täita. Töötajad tulevad kõigepealt,” ütleb ta.