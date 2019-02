ABSURD KOOLIS: poiss süütas klassis lõkke, kannatas tema käitumishinne. Poisi kaitseks astus välja kohtunikust isa 

Sellega ei olnud omakorda rahul ühe noormehe kohtunikust isa, kes professioonile omaselt hakkas kooli kodukorra paragrahviderägastikus näpuga järge ajama. Selgus, et kodukorda ei olnud kirjutatud, et lõket koolis teha ei tohi. Samuti ei olnud fikseeritud, et keelatud on välgumihkli kaasaskandmine, mainitud oli vaid tikke.

Direktor leidis, et koha põhikooli lõpetava noore jaoks on selline käitumine siiski kohatu ega ühti kooli väärtustega. „Tõsi on, et meie sisekorra eeskirjades pole kirjas, et klassis ei ole lubatud lõket teha, kuid meil pole ka kirjas, et õpetajat ei tohi põlema panna ega maha lasta," märkis direktor lapsevanemale saadetud kirjas. „Teie laps koos mõne teisega pani suurde ohtu kõikide kooli laste elud ja tervised."

Kohtunikust isa rõhutas vastuses, et kuivõrd katse pandi toime keemiaklassis, kus vastav katseteks ette nähtud ja mittesüttiva kihiga kaetud laud, oht puudus.

Direktorile tegi ka meelehärmi, et isa pidas klassijuhatajaga kirjavahetust ametialaselt meiliaadressilt, kust selgus lapsevanema professioon. Direktor leidis, et isa kasutab oma ametipositsiooni ära, et nõuda oma lapsele erikohtlemist. „Noor õpetaja ei julgenud koolijuhi poolt pakutud mitterahuldavat hinnet Teie lapsele käitumise hindeks panna ja hiljem ütles, et ei teinud seda, kuna kardab teid ameti pärast. Pean seda (mittejuristina) ametiseisundi kuritarvitamiseks.”

„Äärmiselt kohatu on süüdistada mind selles, et olen justkui rikkunud oma ametieetikat ja kuritarvitanud justkui ametiseisundit ja kedagi ähvardanud,” ei jäänud isa võlgu. „Vastupidi olen alati aidanud õpetajat juriidilistes küsimustes. Olen teinud kooliga koostööd ja aidanud kooli kehtestada õiglane tunnikontrolli ja kontrolltööde kord, kuivõrd algselt oli see määrusega vastuolus.”

Lapsevanemad kirjavahetust lugeda ei tahtnud

Kirjavahetusest olid häiritud ka teised lapsevanemad, sest juristhirmus direktor saatis pöördumise lapsevanemate ja õpetajate listi. Leiti, et tegemist on konkreetselt perekonna ja koolivahelise asjaga, mida kõrvalolijatel on lausa piinlik jälgida. „Kas see nüüd on direktori poolt viisakas ja eetiline, ma ei oska öelda,” nentis üks vanematest.