Andres Sõber | 2012. aastal ütlesin, et paneme Serbiale ära. Miks mitte nüüd uuesti? 

Suurt kolmikut Kristjan Kangurit, Janar Taltsi ja Gregor Arbetit saaks kõige rohkem tänada sellega, et saal täis tuleks. Üks põlvkond on oma töö väga vingelt ära teinud. Ega muud tänu kui kohalolek polegi. Kihvt, et korvpalliliit selle mõtte peale tuli, et lahkumismäng teha. See on kõva žest.

Võib-olla järgmisel aastal kutsub president Kersti Kaljulaid neid peole ja annab medali ka. Sel aastal on võib-olla juba hiljaks jäädud, pole piisavalt tikuvõileibu enam.

Väga huvitab ka see, kuidas Kristian Kullamäe ja Drell hakkama saavad. Eriti Drell – mida Sokk temast välja tõmmata suudab? Kaspar Treier, kõva viskemees. Ma annaks neile kohe räigelt ja täiega mänguaega. Ega tagaliinis väga valikut polegi.

Eesliinis on kahju, et Hermet ei saanud tulla. Või ei tahtnud või ei lastud tulla. Loll mäng klubide ja koondiste vahel käib edasi. Hermet on nii häid esitusi teinud, et ta peaks koondises olema. Aga hea meel on selle üle, et Rauno Nurger ja Sander Raieste kohal on. Nurgerist loodan palju, ta on väga vinge vend.

Miks mitte Kangur, Talts ja Arbet algviisikuse panna. See ei ole mingi probleem. Paned Drelli, Kullamäe või Laane kõrvale. Las Kangur ja Talts olla korvi all. Kes ära väsib, saab kohe vahetust küsida.

2012. aastal ütlesin Sokule ja Alar Varrakule, et paneme ära Serbiale, mis te jamate. Nad muigasid ja vaatasid mulle otsa, aga panimegi neile ära. Kui saal on rahvast täis, siis miks mitte võidu peale mängima minna. Tuleb 40 minutit halastamatult pressida ja mees-mees kaitset võtta nii kõvasti kui jaksatakse. Mingeid kaitsevariatsioone pole mõtet otsida.