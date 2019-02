PREESTRITE SALALAPSED: katoliku kiriku pühad isad on tuhandete laste pärisisad 

Kuid CBS Newsi päringule vastates tunnistas Vatikan teisipäeval, et tegelikult on iirlaste omaga sarnane juhend olemas terves katoliku kirikus üle maailma. Selle järgi peab lapse isaks saanud preester pühendama end lapsele ning esitama kirikule avalduse ametikohustustest vabastamiseks. Kuid see juhend pole mõeldud avalikustamiseks. Lisaks on tegemist vaid rangelt soovituslike nõuannetega, nende täitmine sõltub juba tsölibaadivannet rikkunud preestri enda südametunnistusest.

Vincent Doyle, kes nn preestrilaste nimel võitleb, sõnab, et ega tema jaoks polegi niivõrd oluline see, kas Vatikani juhend on kohustuslik või soovituslik. Tema huviks pole isaks saanud preestrid, vaid just nende järglased. Tähtsaim on see, et lapsi enam ei varjataks, vaid et neist räägitaks. Doyle tahab, et paavst isiklikult sohilaste teemal sõna võtaks. „Probleem number üks preestrite lastega on see, et nende olemasolu ei tunnistata,“ selgitab Doyle. „Kui sind varjatakse, saab sinust mingi saladus. See hävitab nende eneseväärikuse.“