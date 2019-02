MIS TOIMUB? Liechtensteinis tabas talumees eeslivägistaja 

Loomapilastajaks osutus 38aastane Šveitsis elav mees. Ta tunnistas ülekuulamisel, et astus tõepoolest eeslimäraga suguühtesse. Kas mehel on ka Šveitsi kodakondsus, see politsei pressiteatest ei selgu. Järelepärimisel teatas politsei, et kahtlusaluse rahvust ei avalikustata.