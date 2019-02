UHHUU-TOHTRITE PEALETUNG: mida teha, kui perearst pöördub posijaks 

Traagilised juhtumid on hirmu vaktsiinide eest aastatega järjest kasvatanud. Vaktsiine on hakanud pelgama mõned arstidki. Üks markantsemaid näited on dr Martin Ruumet, kes juba tööle asudes keeldus üldse lapsi vaktsineerimast.

Antud asjaolu oli teada ka dr Ruumeti tulevasele tööandjale, kes tunnistas arstile saadetud kirjas järgmist: „Kindlasti sobiksid asendama nimistuid, kus ei ole lapsi. Probleem on immuniseerimine. Saan aru, et oled vastu. Tean veel arste, kes on vastu, aga nad arstina teadvustavad, et ei räägi sellest. Ennast lihtsalt ei vaktsineeri. Peremeditsiinis ei saa vaktsiinide mittetegemist propageerida, isegi kui arstina oled vastu. Kuigi igal ravimil, samuti vaktsiinil, on kõrvaltoimeid (kellel avaldub, kellel mitte), tuleb mõelda... Sa küll ütlesid kohe, et vaktsiinidega on sul oma mõtted ja ei soovi lapsi vaktsineerida, aga elu näitab, et kui häda käes, siis sattud ikka asendama arsti, kellel palju imikuid.“