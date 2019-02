Kultuuriminister Vana Baskini teatrist: riik ei otsusta erateatri sulgemist, andsin neile üleminekuaega 

Indrek Saar rõhutas, et Vana Baskini teater on erateater, mille avamise ja sulgemise üle ei otsusta riik, vaid seda teevad eraomanikud.

Minister tõi välja, et riigikogu infotunni eel oli Tallinna linnavalitsus teatanud, et toetab ise 35 000 euroga Vana Baskini teatrit.

Ministri sõnul ei olnud teatri rahaliselt toetamise lõpetamine tema ainuisikuline valik, vaid selliste otsuste taga on alati komisjon. Ta kiitis Eestit selle eest, et kultuurivaldkonnas on paljusid, kellel on ideid, kuid minister pidi tunnistama, et neid ideid on reeglina rohkem kui vahendeid ja paratamatult peab toetusi valikuliselt jagama.