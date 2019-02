Pärnu lahelt päästeti 42 hättajäänud kalameest

Häirekeskusele teatati kell 11.37, et tugev loodetuul on puhunud jää kaldalt lahti ning tekitanud sellesse suured praod, mille tulemusena ei saa osa jää peal viibinud inimesi tagasi kaldale.

PPA Pärnu merepääste soovitab vältida Pärnu lahe merejääle minekut kuni 22. veebruari lõunani. Kuna loode- ja põhjatuul on jätkuvalt tugevad, siis see paneb merejää liikuma ning võib tekitata ettearvamatuid jääpragusid, mis on ohtlikud merejääl liikujatele.