Jüri Mõis Swedbanki rahapesukahtlusest: „Minu jaoks see ei ole küll üllatav.“ 

Alates sellest, kui tuli ilmsiks, et Danske Bankis on pestud miljardeid eurosid, on spekuleeritud erinevates ringkondades selle üle, kas Taani pank oli tõesti ainuke. Mõis ei usu, et Eestis olevad pangad teavad, mida konkurendid teevad. „Seda ei aeta kambas, vaid ikka isiklikult ja üksinda,“ räägib ta. „Konkurendi numbritest ei ole kellelgi ülevaadet.“

Kuigi praegu räägitakse alles kahtlustest, on Swedbank saanud juba mainekahju, mida illustreerib ka aktsialangus. Mõisa hinnangul ei tähenda see eestlastele mitte midagi. „Asja tuleks võtta sama rahulikult nagu Danske kadumist. Mitte midagi ei juhtu. Kõik pangad ei saa pankrotti minna. Ühest pangast võivad inimesed ära minna, aga kõikidest ei saa ära minna. Nad ei saa õhku jääda, tuleb kuhugi minna,“ selgitab Mõis. „Alati, kui kuskil on mingi suurem õnnetus [Danske Bank], hakkab jutt, et ka mujal on midagi sellist. Rahapesu on selleaegse [2007–2015] üleminekuperioodi kahetsusväärne loomulik osa. Seal ei ole midagi teha. Pigem on ikka teema see, et idapoolsed rikkurid väärtustasid Eesti pangandust enne, kui meie järelevalveorganid oskasid seda oletada.“