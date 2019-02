Lagerfeldi tuhk segatakse aidsi surnud kallima põrmuga 

85aastane moelegend suri eile Pariisi haiglas kõhunäärmevähki. Le Monde'i teatel oli Chaneli moemaja kauane juht andnud korralduse, et tema surnukeha kremeeritaks ning et tema tuhk segataks Jacques de Bascher' omaga. De Bascher oli Daily Maili teatel 18 aastat Lagerfeldi kaaslane ning tema suurim armastus. Karl põetas Jacques'i hellalt, kui too aidsi suri, ning keeldus pärast partneri surma tema tuhaurni maha matmast.