Surm valvepostil: Ranna rantšo valvekoer Mõmmi lasti kodu kõrval maha 

„Kummaline ongi see, et mingeid laske me ei kuulnud,“ räägib Ave, kes peab Pärnu-Jaagupi lähedal Mõisakülas Ranna rantšo nimelist farmiloomade turvakodu. „Olime toas ja tegime rantšole uut kodulehekülge. Tavaliselt kui mingeid laske kuulsin, siis läksin kasvõi keset ööd välja ja vaatasin karja üle. Naabrimees, kes Mõmmi leidis, kooris parasjagu õues palke, tema ei kuulnud ka midagi.“

Perenaise sõnul oli Mõmmi väga sõbralik koer, kõik külainimesed teadsid teda kui heatahtlikku ja rahuliku loomuga valvurit, kes rantšol juba kaheksa aastat silma peal hoidnud. Inimesed, kes korduvalt Ranna rantšot külastasid, tervitasid Mõmmit kui vana sõpra ja varusid tema jaoks mõne kondi või vorstijupi.

„Meil on suur majapidamine ja ümbruskonnas liigub šaakaleid ja teisi kiskjaid, aga aastate jooksul ei ole meie juures mitte kedagi maha murtud,“ räägib Ave. „Ma arvan, et just meie kaks koera on kiskjad eemal hoidnud. Nad liiguvad öösel lahtiselt, aga ikka ainult majapidamise lähedal. Me leidsime ta karjaaedade juurest, kus seisavad heinarullid. Ta käib seal hiiri püüdmas.“

Politsei uurib

Tapetud koer on praegu loomaarsti juures lahkamisel. Ave sõnul loodavad nad, et kuul jäi koera kehasse pidama, see oleks oluline asitõend.

Ave kiidab politseid, sest veel teisipäeva õhtul sõitsid politseinikud Pärnust kohale, et sündmuskoht üle vaadata. Kolmapäeva hommikul oli tal pikk vestlus uurijaga, kellega sai kokku lepitud tegevused, et uurimine tulemuslikult lõpetada. Ta sai veel detailsed juhised selleks puhuks, kui nad peaksid veel mingeid tõendeid leidma.