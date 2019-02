KUULA | Rozell ja Merilin Mälk avaldasid uue loo 

Tegu on järjega loole „Foolish“, mis ilmus septembris ja mida on erinevatel platvormidel kuulatud kaugelt üle saja tuhande korra. „Rozell ehitab rütmidest ja helidest väljaku, kust Merilini unikaalne hääl teid lendu viib,“ kirjeldavad nad uut lugu.

Sõnade autor Merilin ütleb, et lugu räägib suhtest, mis lõhub hinge ja ei tööta. „Õhk on kopsudest otsas ja et mitte lämbuda on vaja jõuga hingama hakata.“