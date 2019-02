Mandy Moore hirmsast abielust: „Tundsin, et olen uppumas ...“ 

Eelmisel nädalal süüdistas mitu noort naisartisti New York Timesi artiklis Ryan Adamsit seksuaalses ahistamises ja psühhoterroris. Noorte naismuusikute karjääri turgutajana tuntud rokkar pakkunud neile karjäärivõimalusi, kuid selgus, et tasu ootas ta natuuras. Kui naised seksuaalsuhtest keeldusid, polnud ühistööst enam juttugi ning algas hoopis psühhoterror. Üks 20aastane naine oli enda sõnul 15, kui muusik temaga arvuti- ja telefoniseksi harrastas ning oma suguelundi fotosid-videoid näitas. Kuigi New York Timesi valduses oli nendevahelisi tuhandeid sõnumeid, eitas Adams neiu süüdistusi kategooriliselt ning väitis, et artikkel kubiseb valedest ja ebatäpsustest.

See leidis aset ajal, mil Adams oli abielus Mandy Moore'iga. Menusarjast „This Is Us“ tuntud Moore nimetas New York Timesi artiklis enda ja Ryani abielu masendavaks ajajärguks. Nüüd seletas Mandy Marc Maroni podcast'is WTF, et pidi olema Ryanile ema eest. „Selline dünaamika on täiesti ebaterve. Ma ei tunnetanud enam iseennast ... Olin nii tühine.“