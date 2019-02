Lapsevanema mure: miks õpetajad enam klassiüritusi ei korralda? 

"Mu laps käis viiendas klassis, aga neil pole klassiga siiani ühtegi üritust olnud. Ainult koolis toimuvad aktused ja jõulupeod. Enda lapsepõlvest mäletan, et juba algkoolis olid meil klassiõhtud, ekskursioonid," imestab Liina, et tänapäeval taolistest sotsiaalsetest ja harivatest üritustest ei hoolita.

"Ma saan aru, et õpetajatel on meeletus koguses paberitööd - nad lihtsalt ei jõua. Aga samas tekib küsimus - kas iga sammu ja otsuse kohta on vaja meeletult esitada dokumente? Selle aja võiks ju pigem lastega midagi toredat ühiselt teha. Lapsevanemana ootan küll, et koolisüsteem muutuks - kontrollide ja paberite asemel võiks pigem sisuliselt olla palju enamat," võtab Liina oma mõtte kokku.