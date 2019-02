TEADLASED KINNITAVAD! Nõudepesu - sinu uus vaimse tasakaalu allikas! 

PantherMedia/Scanpix

Nõudepesust tüütumat tegevust on mõnede inimeste arvates raske ette kujutada. Nüüd on aga ilmunud uus uuring, et läbi selle tegevuse saab oma vaimset tasakaalu oluliselt parandada. Niiet hüvasti meditatsiooniklassid ja nõudepesumasin - vaimu saab turgutada ka köögivalamu ääres askeldades! Kuidas - seda loe edasi SIIT