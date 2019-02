ILMAPROGNOOS | Vabariigi aastapäeval on taevas selge 

Neljapäeval jõuab madalrõhkkonnaga Läänemere äärde külm õhumass. Öösel sajab veel Ida-Eestis veidi lund. Puhub väga tugev tuul, puhanguid on sisemaal 15, Virumaal 18, rannikul kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3..-8 kraadi. Päev on selgem ja sajuta, tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..-6 kraadi.

Reedeks tugevneb kõrgrõhkkond. Ilm on sajuta ja enamasti selge taevaga. Põhjakaare tuul päevaks vaibub, õhtul pöördub tuul läände ja edelasse. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, päeval -2..-7 kraadi.



Laupäeva öösel kõrgrõhkkond taandub ja vastu hommikut jõuavad Loode-Eestisse lumepilved ja liiguvad edasi sisemaa suunas, aga sajuhulk on võrdlemisi väike. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -3..-7, mandri sisealadel -8..-13, Kagu-Eestis idapoolsetes maakondades võib kuni -15 kraadini langeda. Päeval liigub madalrõhkkond edasi Barentsi merele ja selle serva mööda jõuab meile soojem õhumass. Siin-seal sajab veidi lund ja lörtsi. Puhub väga tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur tõuseb 0..+3 kraadini, Ida-Eestis on veel kuni 3 miinuskraadi, õhtul tõuseb sealgi 0 kraadi lähedale.



Vabariigi aastapäev tuleb sajuta ja laiguti selge taevaga. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval +2..+6 kraadi. Õhtupoolikul läheneb loode poolt uus madalrõhulohk ning tõstab meil edela- ja läänetuule tugevamaks.



Esmaspäeval puhub meil kahe erineva rõhuala piirimail tugev lääne- ja loodetuul. Pilvi on hõredalt ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval +4..+7 kraadi.



Teisipäeval ulatub Skandinaaviast kõrgrõhkkonna serv üle Läänemere. Samal ajal püsib Venemaa kohal madalrõhkkond ja selle servast võib üksikuid lumepilvi ka meile jõuda. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval +2..+5, saartel kuni +7 kraadi.



Kolmapäeval liigub üle Soome madalrõhulohk, mis riivab ka Eestit ja toob päevaks lörtsi ja vihma. Puhub tugev edela- ja läänetuul, õhtul pöördub loodesse. Õhutemperatuur on öösel 0..-5 kraadi, selgema taeva all paar kraadi madalam, päeval +2..+6 kraadi.