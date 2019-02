Luukered minevikust, mis kõigutavad riigikogulaste tooli 

Päritolu olgu selge

Novembris ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas Õhtulehele, et tema suurim luukere on tõsiasi, et ta on poolvenelane. Võib-olla selle ülestunnistusega ennetas Kallas seda, millega on kimbutatud tema rivaale. 2018. kevadel jäi kodakondsuse tõttu terava tähelepanu alla siseminister Andres Anvelt. Toona pidi Anvelt tõestama seda, kas ta on sünnijärgne Eesti kodanik või mitte, kuna ajaloolane Jaak Valge viskas Õhtulehes õhku väite, et siseministri Nõukogude Liidus sündinud vanematel ei saanud olla sünnijärgset Eesti kodakondsust. Eestis saab aga poliitikat teha siis, kui sul on vastav kodakondsus.

2016. aastal oli samasuguse küsimuse ees Marina Kaljurand, kes toona kandideeris presidendiks.

Sogased seigad

Ilmselt pole ühelgi poliitikul nii tugevalt külge kleepunud märki, kui Siim Kallasel on 10 miljonit dollarit. Ehkki Kallasel on ka ju väga ilusat pärandit (näiteks tütar Kaja), ujub ikka ja jälle pinnale kadunud raha. Teema on ammune, kuid kui presidendivalimiste ajal Marko Reikop tegi Kallasega sellest juttu, siis kaotas viimane täielikult enesevalitsuse. Kallase tuttavad teavad, et seda teemat ei tohi isegi naljaga pooleks mängu tuua – teine pool nalja ei mõista ja saab maruvihaseks.

Vana on ka see teema, et parteisõdurid tassivad kilekottide kaupa raha erakondade peakontoritesse. Möödunud kümnendil oli see annetuste sildi all laialt levinud praktika ja igati lubatud. Kuid seadus- ja väärtusruum on aastatega muutunud ning nüüd on see tabu. Viimati tuli oma annetuste kohta jagada selgitusi peaminister Jüri Ratasel ja rahandusminister Kadri Simsonil, aga nad ei jää viimasteks.

Riigisaladusi ära koju tassi