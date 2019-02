Haara võimalusest! Ameerika rokkar hakkab eestlastele kitarrimängu õpetama 

Brad sõnab, et üle kümne õpilase Ralph võtta ei saa, seega tasuks soovijatel endast kiirelt märku anda. „Bassimehe ja lauljana on ta täielik tipp. Yngwie saatis ta kunagi enne tuuri New Yorki eriti kõva tegelase juurde laulmist õppima, nii et ta saab nüüd oma teadmisi edasi anda,” räägib Jurjens.

Kitarrist sõnab, et erilist meelitamist ameeriklase Eestisse kutsumine ei nõudnud. „Ta tuli Yngwie bändist ära, sest Malmsteen pole eriti lihtne tüüp, kellega hästi läbi saada. Kuna olime juba pikemat aega koos bändi tegemise mõtet haudunud, võttis ta umbes nädal tagasi ühendust ja arvas, et võiks ära teha.” Projekti nime hoiab Brad veel saladuses, kuid sõnab, et kõik liikmed on olemas ning tegu on rahvusvahelise seltskonnaga.