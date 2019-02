Kuulsa musifoto kujule soditi #MeToo 

The Suni teatel kannab Floridas Sarasotas asuv kuju pealkirja "Unconditional Surrender" ehk "Tingimusteta alistumine". Mendonsa jäi fotograaf Alfred Eisenstaedti kuulsale fotole New Yorgis Times Square'il 14. augustil 1945, päeval, mil Jaapani alistumisega jõudis lõpule Teine maailmasõda. Kuulsal platsil juubeldas rahvas rõõmust ja kergendusest.

Noor naine, keda George spontaanselt suudles, oli Greta Friedmani nimeline hambaarstiassistent. 2015. aasta intervjuus rääkis Mendonsa, et oli naasnud sõjast ja medõevormis naine meenutas talle haavatute eest hoolitsenud medõdesid. Mendonsa tunnistas, et tal oli toona mitu napsi hinge all.

Nüüd, kus filmiprodutsent Harvey Weinsteini laiaulatusliku seksiskandaali järel on naiste seksuaalne ahistamine teravalt päevakorrale tõusnud, täheldavad The Suni teatel mitmed kommentaatorid, et Eisenstaedti romantiline kaader on tegelikult seksuaalrünnaku jäädvustus. Seda mõtteavaldust väljendas ka Floridas asuvale skulptuurile erepunase aerosoolvärviga soditud #MeToo. ABC Newsi teatel otsib Sarasota politsei vandaali. Nüüdseks on kiri naisfiguuri vasakul jalal juba üle võõbatud.