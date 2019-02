Siim Avi avalikus kirjas kultuuriminster Indrek Saarele: te häbenete peene feodaali kombel Eesti kultuuri ja teatri juuri 

Kirjutan teile kui regionaalpoliitika teoreetikule maapiirkonnas töötanud praktikuna, sest ei saa vaiki olla.

Teie erakonna valimisloosungiks on "Igaüks loeb", aga tundub, et tegelikult ei loe. Maal olevat tavalist inimest ei kõneta süvakultuur (jutumärkidega või ilma), mida mõnes pealinna NO-blites teatrites näidatakse või õigemini, mida mõnes teatris näidati. Maainimesed ei lähe vaatama etendust, mis neid ei kõneta (kirjutagu kultuurileht „Sirp“ oma arvustusi ülivõrdes või saagu rahvusvahelisi teatripreemiaid). Eesti mõneti sügavat sübolismi ja allegooriait täis pikitud melanhoolset ja depressiivset kultuuri on võimalik eksportida välismaale, kuid mitte rahvastiku poolest kahanevasse ja vananevasse provintsi.

Ma pole Vana Baskini teatri vaataja, aga olen aru saanud et nii nagu ansambel Suveniiril (Sirje ja Rein Kurel) on oma kuulajaskond ja Erik Tohvril oma lugejaskond, siis ka Vana Baskini teatril on oma vaatajaskond, kes ka soovib oma maitsele kujundatud etendustest emotsiooni ja hingele pai, sest elu maal miinimumpalga või pensioniga pole teab mis kerge meelakkumine. Minister on vist juured alla kasvanud ja Tallinnast ja Harjumaast kaugemale ei näe.

Vana Baskini teater käib autolavka kombel provintsi kultuurimajades, kuhu teised teatrid ilmselgelt ei soovi jalga tõsta. Teater ajab kultuurielus asja, mida kutsutakse regionaalpoliitikaks. Ometi on inimesi, kes teavad, mis „teisele Eestile“ on kõige parem ja mis etendusi peab vaatama tavaline tädi Maali. Kurb, et selliseks kõiketeadjaks on meil kultuuriminister Indrek Saar, kellele lihtrahva mured ilmselgelt korda ei lähe, kes mõtleb teiste eest ja surub peale oma maitset ja arusaamu teatrikultuurist. Järgmine soovitus on teil vist keelata Erik Tohvri teosed raamatukogudest, et lugejad loeks raamatukogus õiget asja? Niimoodi, kui tulevikus valimistel päris Mornase satute, on ehk võimalik leida valijatega ühist keelt ja teist saadakse paremini aru.

Ma ei ole rahastamisotsusega tutvunud, kuid kindlasti on teatrid saanud toetust avansina. Kas see toetus õigustab või mitte, on tagantjärgi ise küsimus. Vana Baskini teater on toimiv ning teatud mõttes ka traditsioon. Milleks traditsiooni häbeneda ja hävitada?

Ajaloohuvilisena tean, et Vene tsaaririigis oli üks kultuur, mida viljeles aadelkond ja talupoegadel oli teine kultuur. Ärge unustage, et esimesed eestikeelsed teatrietendused olid Lydia Koidula „Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola“ ja „Saaremaa onupoeg” , mis ilmselgelt polnud William Shakespeare „Hamleti“ ega Johann Wolfgang Goethe „Fausti“ masti teosed, aga eesti rahvale läksid korda. See oli ärkamis- ja laulupeoaegne talupojateatri kõrgkultuur, mille traditsioone jätkab maarahvale minu silmis Vana Baskini teater. Te häbenete peene feodaali kombel Eesti kultuuri ja teatri juuri.