Rootsi meedia: Swedbank on seotud ulatusliku rahapesuga 

Pettuse paljastasid Rootsi ringhäälingu SVT ajakirjanikud, kes on viimase viie kuu jooksul uurinud suurt hulka salastatud dokumente, millest on detailid Danske Banki ja Swedbanki vaheliste tehingute kohta. Dokumentidest tuli välja, et aastatel 2007–2015 toimus kahe panga vahel hulgaliselt tehinguid.

Andmete analüüs näitas, et 50 Swedbanki klienti, kelle puhul on mitmeid rahapesu ohumärke, on pangast läbi liigutanud miljardeid.

Transparency International Rootsi osakonna juht ja korruptsiooniekspert Luise Browni sõnul on see massiivne skandaal.

„SVT andmetel on Swedbanki kahtlased ülekanded märkimisväärne osa Danske Bankiga seotud rahapesuoperatsioonidest,“ kommenteeris ekspert.

Lekke uurimisel leiti ka ülekandeid, mis on seotud Venemaa ühe suurima maksupettusega, mile paljastas Vene advokaat Sergei Magnitski.

Swedbanki juhatuse esimees Birgitte Bonnesen keeldus SVT-le sellel teemal intervjuud andmast. Ringhäälinguga suhtles hoopis panga kommunikatsiooniosakonna juht Gabriel Francke Rodau, kes kinnitas, et pank monitoorib aktiivselt kõiki tehinguid, et seadusvastast tegevust ära hoida. Ta kinnitas, et Swedbank on tuvastanud kahtlasi ülekandeid ja nendest teatanud Rootsi finantsinspektsioonile.

„Swedbankis on rahapesu suhtes nulltolerants ja kui me näeme selle tunnuseid, siis me tegutseme,“ ütles Rodau.