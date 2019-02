Dolly Parton varjab juba aastakümneid lesbisuhet südamesõbratariga? 

Dolly (73) on oma mehe Carl Deaniga (76) pool sajandit abielus olnud. Lapsi neil pole. Aastaid on sahistatud, et kantristaar on tegelikult naistelembeline ning tema süda kuulub Judyle, kellega ta on sõbrustanud juba lapsest peale ning kes tegutseb tema assistendina.

Judy Ogle VIDA PRESS

Kuid Parton kinnitab Briti kõmulehele The Sun, et kõlakatel pole vähimatki alust. Ehkki ta on Judyt naljatamisi oma girlfriend'iks nimetanud, on nad tegelikult lähedased nagu õed. „Inimesed armastavad rääkida, keelt peksta. Sedasama [salalesbilisust] on väidetud ka Oprah [Winfrey] kohta, kuid see pole tõsi.“ USA meediamogulit on tõesti aastaid paari pandud tema sõbranna Gayle Kingiga.