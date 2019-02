ÕL TV | Õhtuleht VIDEO | „Mis Muss On?“ | seguräppar Lei$ rääkis, kuidas noored tänapäeval end välja elavad ja kuidas armuvad Märt Niidassoo, Sten Kohlmann, Tatjana Iljina , täna, 10:48 Jaga:

Lei$ ja Märt Niidassoo

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo järjekordse saate külaliseks on noor ja andekas mitmeid stiile omavahel ühendav Lei$.