Muusika Weekend Festival Baltic OÜ omanik: alt mindi piletimüügi prognoosiga ja sularahavaba süsteemiga Eesti Päevaleht , täna, 09:55 Jaga:

Weekend Festival Jörgen Norkroos

Hiljuti teatas Weekend festivali korraldajafirma, et on sisse andnud pankrotiavalduse. Weekend Festival Baltic OÜ-l on vara ligikaudu 4000 euro eest, ent võlad ulatuvad kahe miljoni euroni.