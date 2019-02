Muusika Victor Crone astub erikülalisena üles Made In Estonia festivalil Toimetas Terttu Jazepov , täna, 09:44 Jaga:

Victor Crone Tiina Kõrtsini

„Eesti laulu“ võitnud Victor Crone on üllatuskülaline laupäeval Kultuurikatlas toimuval festivalil Made In Estonia. Crone võitis „Eesti laulu“ ülekaaluka publiku lemmikuna. Rootslasest popstaar teeb pärast võitu ühe esimestest avalikest ülesastumisest juba 23. veebruaril, kui esineb üllatusena Made In Estonia Festivalil. Made In Estonia sisefestivalil astub üles Eesti tantsumuusika tõeline raskekahurvägi – NOËP, Madison Mars, Syn Cole, Sound In Noise ja MC Ben Verse, Bombossa Brothers, Janika Tenn, Kert Klaus, Merimell, Philgood, Nix & Jonny ning Qrx. Kokku näeb kahes saalis tervelt 13 esinejat. Festivalil kuulutatakse välja ka rahvahääletuse Eestidj.ee tulemused.