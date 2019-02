Kus suitsu, seal tuld: Lady Gaga kihlus ongi purunenud 

Lady Gaga (32) pressiesindaja kinnitas ajakirjale People, et lauljanna ja talendiagent Carino (49) on lahku läinud. Sellele viitas ilmselt ka tõsiasi, et oma lauluga „Shallow“ Grammyt võites jättis Gaga Christianile tänu avaldamata. Ka sõbrapäeval ei postitanud lauljatar Instagrami mõnd armsat kudrutuskaadrit oma peigmehega, vaid hoopis foto uuest tätoveeringust.