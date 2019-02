Oh, rõõmu! Kirsti Timmer naaseb raadiosse 

"Juba sel laupäeval alustame Raadios Star FM uue kahetunnise suhtesaatega. Hoia arvuti mõnusalt käeulatuses, sest see saade ei ole mõeldud ainult kuulamiseks, siin saates on Sinu arvamusel ja Sinu lool väga tähtis roll.

Just seetõttu hõikame nüüd välja ka esimese saate teema, saad oma loo juba täna meile saata," on kirjutatud saate Facebooki seinal.