Mary Kross palkas politseiga vaidlemiseks advokaat Oliver Nääsi 

"Saame kinnitada, et selles kriminaalasjas on kannatanu esindaja esitanud taotluse kriminaalasja toimikuga tutvuda ning see võimaldatakse talle seaduses ette nähtud 10 päeva jooksul," ütles PPA pressiesindaja Marie Aava ERR-ile.

Läinud aasta 28. novembril teavitati politseid, et Stroomi rannas rünnati koeraga jalutanud naist. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.

Möödunud nädalal selgus, et väidetava rünnaku kohta esitas politseile kaebuse ettevõtja ja Kõue mõisa omanik Mary Jordan, kelle abikaasa on Reformierakonna poliitik ja riigikogu saadik Eerik-Niiles Kross.

„Üsna pea sai selgeks, et kannatanu ütlused ei ühti politseiuurijate kogutud tõenditega, sealhulgas tõenditega sündmuskohalt. Kannatanu andis vastuolulisi ja ajas muutuvaid ütlusi. Kogutud info ei viita, et naine rünnaku ajal nimetatud piirkonnas viibis. Tänaseks on meil alus arvata, et kannatanu kirjeldatud rünnakut aset ei leidnud,“ selgitas Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit.

Sel põhjusel alustas politsei eelmisel nädalal kriminaalmenetlust võimalike valeütluste andmise kohta.