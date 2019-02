Poseidoni topeltmõrvas süüdi mõistetute isa: üldjuhul on nad tublid poisid 

Vendade isa oleks enda sõnul soovitanud poegadel juhtunu järel politseile ja kiirabile helistada ning ta usub, et poisid olid juhtunu järel lihtsalt sellises šokis, et ei tulnud lihtsalt selle peale.

Seni on isa saanud oma poegadega suhelda vaid läbi klaasi ja telefonis ning tema sõnul on kahju, et asjad nii lahenesid, kuna Erikule on mõistetud 20 ja Stenile 15 aastat vangistust, samas kui ta ise on juba 71-aastane.