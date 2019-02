Film Ivo Felt: loodan, et "Tõest ja õigusest" saab kultusfilm nagu "Kevade" või "Viimne reliikvia" Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga:

„TÕDE JA ÕIGUS“: Nüüd on võimalik näha Andrese (paremal, Priit Loog) ja Pearu (vasakul, Priit Võigemast) heitlust ka ekraanil. Allfilm

„Režissöör Tanel Toomi film „Tõde ja õigus“ on väga tihe. Inimesed ei pane tähelegi, et see kestab kaks tundi ja 45 minutit. Ma ei ütle seda sellepärast, et olen filmi produtsent, vaid lugu lähebki hea hooga käima ja ma väga loodan, et see hoiab inimesed lõa otsas viimse minutini,“ ütleb täna esilinastuva, 2,5miljonilise eelarvega sündinud linateose peaprodutsent Ivo Felt.