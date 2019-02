Presidendi vastuvõtul pakuvad kokad 20 000 suupistet 

„Nagu on juba tavaks saanud, pakuvad Eesti vabariigi aastapäeva vastuvõtul lisaks presidendi kantselei peakokale oma maitseid 12 kokka üle Eesti, eelkõige oma kandi kohaliku toidu ja toidukultuuri eestvedajad. Kaasatud on ka aasta koka ja noorkoka võistluste parimad,“ rääkis presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik Õhtulehele.

Lisaks saab iga kokk võtta abiks kokaeriala õpilasi, et nemadki ühest olulisest mekutamissündmusest osa saaksid. Vastuvõtul näeb toimetamas õpilasi näiteks Vana-Vigala, Tartu, Haapsalu, Olustvere ja Kehtna kutsekoolidest. Lepiku sõnul valmistab iga kokk kaks kuni neli erinevat soolast suupistet, kokku pakutakse vastuvõtul 16 300 soolast ja 4000 magusat suupistet. Nagu ikka, leiab suupärast nii liha- kui ka kalasõber ja pakutakse ka taimetoiduampse.

„Üle hulga aja on laual ka silm, mis kindlasti ühtegi külalist külmaks ei jäta. Esindatud on ka pardisüda, veisekops, nõges, aasaürdid ja mõningad näited tänavatoidust suupiste vormis,“ rääkis Lepik. „Magusaid suupisteid on seekord lausa kuus sorti ja valikust leiab tatrajahuküpsetisi, metsmaasikaid, kitsejuustu ja minirullbiskviiti.“