Teater VANA BASKINI TEATRI LÕPP | Aarne Valmis: „Ma ootan kultuuriministri vahetumist!“ Rainer Kerge , täna, 22:06 Jaga:

Aarne Valmis. Alar Truu

„Ma ei ütle teile päeva, millal on viimane etendus, aga viimane esietendus on 10. juulil,“ kinnitab teatrijuht Aarne Valmis, et sel aastal saab Vana Baskini teater otsa. Põhjuseks kultuuriministeeriumi otsus lõpetada 14 aastat kestnud tegevustoetuse maksmine.