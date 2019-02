Kingiidee naistepäevaks ehk Millised ehted sobivad kingituseks? 

Kõrvarõngad on ühtlasi ka soodsam valik ja sobivad eriti hästi juhul, kui kingisaajaid on rohkem – näiteks kui soovid teha kingituse kallimale, emale, õele ja mõnele sõbrannale. Niiviisi ei pea muretsema, et naistepäevakingituste hankimine tekitab eelarvesse suurema tühimiku.

Mis puudutab täpsemat kõrvarõngavalikut, siis tagasihoidlikud, kuid samas erilised hõbekõrvarõngad on naistepäeval kinkimiseks eriti sobilikud. Lihtsad täppkõrvarõngad sobivad igale maitsele ja pole liialt priiskavad, samas võimaldavad need täiuslikult väljendada oma tundeid kingisaaja suhtes.

Lähtu kingisaaja iseloomust

Kõige olulisem on aga eelkõige pidada silmas kingisaaja eelistusi ja iseloomu. Kas talle meeldivad silmatorkavad juveelid või tagasihoidlikumad ehted? Milline valik talle meeldiks? Kas on ehk mõni sümbol, mis on teie jaoks ühiselt oluline ja meenutaks teievahelist suhet? Kui mõtled lähedase eelistustele, teed kindlapeale õige kingivaliku!