Elu Victor Crone peab lubadusest kinni ning sooritab „Eesti laulu" võidu puhul langevarjuhüppe Televeeb , täna, 19:50

Victor Crone Tiina Kõrtsini

“Eesti laulu” võitja Victor Crone andis enne võistlustulle astumist korraliku lubaduse. “Luban, et kui “Eesti laulu” võidan, lähen langevarjuga hüppama! Hüppan lennukist alla. See on lubadus!” ütles ta. “Ringvaate” reporter Jüri Muttika jättis lubaduse meelde ning üllatas rootslast.