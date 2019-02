ÕNNETU PEREISA ÜLESTUNNISTUS: käin kaubanduskeskuste parklates salaja liha söömas 

42-aastane Mirko on keskmine pereisa, kelle päevad mööduvad arvuti taga tööd tehes. Õhtul ootavad teda kodus armastav naine ja kaks last. Perel on kodu ja piisavalt hea sissetulek - kõik võiks olla justkui ideaalne, aga pole.

Miks?

"Suhte alguses marineerisime ja grillisime ise liha, kuid pärast teise lapse sündi võttis mu kaasa oodatust enam juurde. Tasakaalu toitumise ja liikumise vahel ta ei leidnud, vaid läks kohe ekstreemseks. Liitus mingi grupiga sotsiaalmeedias, misjärel pidi ka meilt kodus kaduma liha külmikust," kirjeldab Mirko probleemide algust.

"Mind ei häirinud, et tema enda toitumist muuta tahtis, aga enda ja laste toidulaual tahtsin ma liha näha ka edaspidi. Sealt meie tülid algasid ja süvenesid," räägib Mirko, et kui veel esiti võis ta endale ja lastele lihatooteid osta, siis juba poole aastaga oli olukord katastroofiline.

"Andsin alla! Lapsed jäid naise valikutest sõltuma, aga mina olin lihtsalt kurb ja närviline," räägib Mirko.

"Lõpuks viis see stress ja depressioon selleni, et ma hakkasin perele toitu ostes ka endale pihve, šnitslit ja buregereid ostma. Koju ma neid sööma muidugi ei läinud, aga istusin rahulikult parklas ja pugisin oma toidu ära. Eks vöökoht anna sellest kah juba märku," paljastab Mirko.

"Ma tean, et see olukord on masendav. Ma näin nagu tossike, kes ei suuda oma seisukohta elukaaslasele selgeks teha. Aga ma ei taha enam tülitseda," on mees õnnetu.

"Ega ma ei ole ainuke, kes parklas oma autos istub, muusikat kuulab ja õgib. Ma olen teisigi mehi näinud. Kas nad seda samal põhjusel teevad, seda ma ei tea," ütleb Mirko, et kõige kurvemaks teeb see, et tal on küll pere, aga ta tunneb end väga üksikuna.