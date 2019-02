Tallinna arestimajas võttis endalt elu 59aastane mees 

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder selgitab, et kambreid küll kontrollitakse regulaarselt, kuid juhtunut see ära hoida ei aidanud. „Kambrites on ka kaamerad, kuid nende vaateväli ei kata kinnipeetute privaatsuse tagamiseks duširuume,“ selgitas Põder, kelle sõnul on juhtunu täpsemad asjaolud selgitamisel.