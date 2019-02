ÜLLATUSLAPS: teismeline tüdruk ärkas koomast üles ja sai teada, et tõi vahepeal tütre ilmale

BBC kirjutab, et Ebonyl on üliharuldane meditsiiniline seisund nimega uterus didelphys ehk kaksikemakas. Ühes neist, seljapoolses emakas, kandis ta enese teadmata last. Tal polnud ees nn beebikõhtu, ta ei oksendanud ning tal ei jäänud kordagi menstruatsioon ära. See toimus siis tänu teisele emakale.