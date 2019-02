Juhtkiri | Segaõpe kelle huvides? 

Selgete vastuste andmise vältimist – näiteks haridusminister Mailis Repsi poolt – võib ju mõistagi, sest tegu on tõepoolest tundliku teemaga. Minister on püüdnud avalikkust rahustada sellega, et segakeelne riigigümnaasium on ajutine lahendus, kuniks kooli jõuab õpilasi, kelle varasem ettevalmistus ei võimalda gümnaasiumiastmes täielikult eestikeelset õpet.