VANA BASKINI TEATRI LÕPP | Näitleja Raivo Rüütel: ju siis arvatakse, et seda teatrit pole vabariigis enam vaja 

Rüütel lööb praeguses Vana Baskini teatri repertuaaris kaasa ühes etenduses, koomilises melodraamas “On alles perekond!”. Rüütli sõnul on teatri näitlejatel juba pikaajaline kogemus koos töötamises ja teatri tegemises ning koos oli tore ühist asja ajada.

“Kahju muidugi! Üks teater langeb ära…Aga me kõik inimesed oleme nii mitmelt poolt erinevate töödega seotud ja Vana Baskini teater oli ainult üks osa,” lohutab ta. Rüütel ei karda seda, et Baskini teatri sulgemise pärast tema karjäär näitlejana nüüd paugupealt otsa lõppeb. “Ma ikka loodan jah, et saan veel midagi teha. Pensionini on üks aasta aega, selle aja jooksul saab midagi teha!” naerab ta.

Küsides Rüütlit, kas tema arvates on kultuuriministeeriumi otsus Vana Baskini teatrile sel aastal toetust mitte anda, kuigi 14 aastat järjest seda on antud, vastab ta, et kui otsus on pädevalt põhjendatud, tuleb sellega leppida.

“Ma ei tea, millest see otsus tuleneb. Indrek Saar (kultuuriminister - toim.) vast seletab selle lahti, ma arvan, et küllap ta peaks selle kohta sõna võtma. Nii lihtsalt need asjad ei käi. Kui see otsus on põhjendatud, siis on nii, mis siis ikka. Loodame, et kuuleme seda, millega ta seda põhjendab.”

Vana Baskini teater on suureks lemmikuks väljaspool suurlinnu elavatele inimestele. On ju teatri motogi “Teater ratastel”. Heites pilgu teatri mängukavale, vaatavad sealt enamuses vastu väiksemad asulad ja linnad: Kehra, Haljala, Tamsalu, Puhja, Aruküla, Mustvee jne. Mis saab nüüd nendest teatrikülastajatest? Kas nemad peavad teatrielamuse saamiseks suurlinnadesse sõitma hakkama?