Seisukoht | "Eestlaste kolmnurga" saladus 

Jah, ma käin tihtipeale kõmulises Facebooki grupis „Eestlaste kolmnurk“. Ei, ma ei tee seal otseülekannet, vaid jälgin, kuidas võhivõõrad kaasmaalased ennast alandavad ja rumalusi suust välja ajavad. Miks? Ikka selleks, et rahuldada haiglast uudishimu. Ma tean, et see on vale, aga...