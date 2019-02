VANA BASKINI TEATRI LÕPP | Näitleja Pille Pürg: see on vanameistri mälestuse kahekordne rüvetamine 

Pürg räägib, kuidas ta Vana Baskini Teatriga ringi sõites on aru saanud, kui olulise tähtsusega on see Eesti teatrimaastikul. "Nägin, kuidas seda teatrit on Eestimaale tegelikult vaja," räägib ta.

See-eest tunneb näitlejanna rõõmu, et teatris on välja tulemas uus lavastus. "Kuulsin, et inimesed korjavad raha, et tegevus saaks toimuda kasvõi rahvaannetuste abil. See näitab, et inimestel on vaja sellist komöödia- ja estraaditeatrit."

Küll aga tunneb ta pettumust, et selline otsus üldse tehti. "Ma olen kuidagi nördinud ja pettunud meie kultuuriministris ja ametnikes, kes nii otsustasid. Miks siis nii suhtuda, et seda [teatrit] ei ole enam vaja või et see enam ei toimi? Elu näitab kategooriliselt vastupidist – seda näen ma igal etendusel, kui me oleme mööda Eestit käinud," rõhutab Pürg.

Praegu on näitlejanna seotud mitme teise projektiga ja nii ei tunne ta majanduslikult "vaiba alt ära tõmbamist". "Mina ei saa ütelda, et praegusel hetkel tunnen, et jääksin millestki äkki ilma. Aga mõtlen nende inimeste peale, kes tegelikult ilma jäävad – eriti tehniline personal ja näitlejad, kellel ei ole nii palju tegemist. Mida inimesed edasi teevad selles tihedas konkurentsis?"

Pürgile meenub Vanalinnastuudio sulgemine, millest on möödas 15 aastat. "Näitlejad jäid tööta, tehniline personal jäi tööta. Sellest on nüüd juba 15 aastat möödas ja kõik kordub. Mina isiklikult ei saa väita, et see mul jalad alt ära lööb, isiklikus plaanis. Aga paljude jaoks lööb."

"Loodus ei salli tühja kohta ja küll tekivad inimestel uued võimalused," ütleb Pürg. Nii toob ta näiteks, et maikuus toimuva etenduse "Mida teile, palun" vastu on juba praegu inimestel suur huvi. "See tähendab, et kui üks uks sulgub, siis teine avaneb," arutleb Pürg.