Vabaerakonna ja Reformierakonna poliitikud levitasid sotsiaalmeedias libauudist 

Esialgset postitust on praeguseks jagatud üle 180 korra, muuhulgas on pilti enda Facebooki kontol levitanud ka Vabaerakonna esinumber Harju- ja Raplamaal Juku-Kalle Raid, Vabaerakonna ametlik sotsiaalmeediakonto ning reformierakondlane Kristen Michal.

"Repsi saabumise päeval heisati Kohtla-Järve linnavalitsuses selline lipp. Keskerakond on juba alustanud juttu, et mine tea kas keegi Ida-Virumaal, Eesti suuruselt viiendas linnas eestikeelset õpet tahabki...," ütles Michal.

"Varem on Kohtla-Järvet külastanud näiteks Prantsusmaa delegatsioon ning ka siis heiskasime külalise riigilipu. Kui linna teeks ametliku visiidi keegi Saksamaalt, lehviks Saksamaa lipp. Küll aga pole Mailis Repsi visiit ja Venemaa lipu heiskamine kuidagi seotud."

Õhtul saadetud Keskerakonna pressiteates sõnas partei juhatuse liige Raimond Kaljulaid, et postituse jagamisega on tegemist valeuudiste teadliku levitamisega.

"Olen hämmingus, et veel hiljuti valitsusvastutust kandnud erakonna liidrid on meeleheites laskunud nii madalale, et käituvad, nagu mõne trollivabriku usinad kaastöötajad. Ma ei imestaks kui Kristen Michal veedab vaba aega erinevate kontode alt internetis päevauudiseid kommenteerides ning meeme valmistades,“ tõdes Kaljulaid.