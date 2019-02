Poliitika PARTEILIIDRID ÕIGUSTAVAD TELEDEBATI BOIKOTTI: „Ei tee enam tsirkust!“ Marvel Riik , täna, 17:54 Jaga:

Erakondade esimehed on teatanud, et nad ei osale Kanal 2 meelelahutuslikus teledebatis, kuna eelnõusolek oli antud teisele formaadile. Pilt on illustratiivne. Mati Hiis

„Ei tee enam tsirkust! Kui tahate, et olen lõbusas ajaviitesaates ja parandan Kanal 2 majandustulemusi, siis lepime honoraris kokku,“ põrutas EKRE esimees Mart Helme. Miks ja kuidas sündis kuue parteiliidri ühispöördumine, et nad ei osale Kanal 2 valimiseelses teledebatis, mida juhivad Katrin Lust ja Jüri Butšakov?