FILMIPODCAST „CARREY ON“ | Komöödiafilm „Son of the Mask“ on sama naljakas kui holokaust 

Üheks õudsemaks selliseks on 2005. aasta „Son of the Mask“, kus muhe huumor on asendatud arusaamatu ilaga ning sümpaatsed näitlejad Jamie Kennedyga. Just kõnealust linateost filmipodcasti saatejuhid Rainer Peterson, Sten Kohlmann ja Ra Ragnar Novod „Carrey On“ lahkavadki.