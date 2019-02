VIDEO | POLIITKÖÖK! Jürgen Ligi: „Paar tilka verd hakklihakastmele pole probleem.“  

Tatjana Iljina

„Teeme midagi asist! Teeme vanakooli asja, teeme hakklihakastet. Aga teie peate mind õpetama!“ Reformierakonna esinumber Jürgen Ligi õnnestub Toidutare ja Õhtulehe „Poliitkööki“ kohale meelitada alles siis, kui lubame, et see võib olla kokanduskool – kuidas teha hakklihakastet (vaata retsepti SIIT ) nii, et see paksuks ei läheks. Jürgenil nimelt kipub nõnda juhtuma ja seetõttu kahtlustab ta juba ette: „Nagunii läheb nässu.“