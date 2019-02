Norra plaanib eestlasest puksiirautojuhi korduvate liiklusrikkumiste eest välja saata 

Eestlasest puksiirautojuht on ametniku sõnul ohuks nii Norra teedel kui ühiskonnas laiemalt, vahendab Norra Rahvusringhääling. Politsei on meest tema töömasinaga korduvalt erinevate liiklusrikkumiste tõttu kinni pidanud. Trahvide maksmise või liiklusstiili muutmise osas ta erilist tahet üles pole näidanud.

Viimati peeti ta alles eelmisel nädalal Eigersundi kandis kinni. Talle määrati 10 000 Norra krooni trahvi (umbes 1026 eurot). Lisaks sellele on tal veel 30 000 krooni (u 3080 eurot) suurune võlg maksmata trahvidest. Kokku on liikluspolitseinikud mehel registreerinud üheksa liiklusrikkumist, neist viis eelmisel aastal. Selle aasta esimese kahe kuuga on ta juba kahel korral politseile vahele jäänud.